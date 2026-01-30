Descubra a los caballos legendarios que marcaron récords millonarios en la historia del turf hípico

Suscríbete a nuestros canales

Dentro de las gestas deportivas, existe la competitividad por ver quién es el mejor en cada renglón. El hipismo mundial no escapa. Cada año en diversos países del mundo se otorgan galardones o premios a los caballos de carreras por su desempeño durante cada campaña.

Este desempeño, viene acompañado por las grandes victorias en las grandes pruebas millonarias que se disputan en el globo terráqueo. Solo unos pocos pueden alcanzar la gloria de convertirse en el ganador y a su vez ser integrantes de la lista de los caballos mayores productores de dinero.

Lista de los más ricos del mundo

A continuación, traemos una lista oficial de los ejemplares mayores productores de dinero en la historia del turf hípico o bien podrías decirles, los más rico del mundo.

Para nadie es un secreto que Romantic Warrior, un hijo de Acclamation (GB) en Folk Melody (IRE) por Stree Cry (IRE), se ha convertido en el caballo leyenda producto de su capacidad corredora. También conocido como el “trotamundos”, debido a que ha sido uno de los pocos animales en la historia en ganar en cinco países distintos, en la búsqueda de ese récord que sea imbatible por sumas ganadas.

Romantic Warrior (IRE), lo está logrando. Con siete años acuestas, aún sigue siendo ese potro cuando inicia su carrera pistera. El ejemplar irlandés consiguió su victoria número 12 en eventos de Grupo 1, tras ganar la Stewards’ Cup en Hong Kong, primer peldaño de la triplecorona para maduros.

Romantic Warrior, con ese triunfo totaliza 21 victorias de sus 28 carreras, lo que elevó su récord de premios en metálico a la asombrosa cifra de HK$247.38 millones de (US$31,73 millones) o 25,038,939 libras esterlinas, como lo refleja la tabla mostrada por el medio brtánico Racing Post.

Pero no todo quedará allí. Romantic Warrior (IRE), continuará expandiendo su legado el 1 de marzo, en la Citi Hong Kong Gold Cup (2,000 metros), con un premio de HK$13 millones de dólares. Esta es la distancia favorita de Romantic Warrior (IRE). La Standard Chartered Champions & Chater Cup (2,400 m), con un premio de HK$13 millones (US$1.67 millones) completará la Triple Corona el 24 de mayo.