Las Vegas lista para recibir su Gran Premio de Fórmula Uno

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 12:32 pm
Las Vegas ultima los detalles para el Gran Premio de F1A pocas horas de que arranquen los motores en la "ciudad del pecado" , los preparativos en el circuito urbano de Las Vegas están en su fase final. Los trabajos recientes se han centrado en completar las barreras de seguridad y los puentes peatonales.

Paralelamente, las autoridades han activado protocolos reforzados de tráfico y seguridad para reducir el impacto en los residentes, mientras ya se pueden ver vehículos circulando por el trazado de las calles de Nevada.

 

 

