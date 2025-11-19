Las Vegas lista para recibir su Gran Premio de Fórmula Uno

Suscríbete a nuestros canales

Las Vegas ultima los detalles para el Gran Premio de F1. A pocas horas de que arranquen los motores en la "ciudad del pecado" , los preparativos en el circuito urbano de Las Vegas están en su fase final. Los trabajos recientes se han centrado en completar las barreras de seguridad y los puentes peatonales.

Paralelamente, las autoridades han activado protocolos reforzados de tráfico y seguridad para reducir el impacto en los residentes, mientras ya se pueden ver vehículos circulando por el trazado de las calles de Nevada.