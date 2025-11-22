Fórmula 1: Lando Norris vence a la lluvia y logra la pole position en Las Vegas

Suscríbete a nuestros canales

La lluvia de este sábado 22 de noviembre sacó la mejor conducción de los pilotos de la Fórmula 1 que por primera vez en la temporada usaron los neumáticos de condiciones extremas en una pista que parecía un hielo. Lando Norris (McLaren) dio un golpe de autoridad y venció en la pole position del Gran Premio de Las Vegas.

Por su parte, Max Verstappen (Red Bull Racing) terminó en el segundo lugar, mientras que la sorpresa de la clasificación fue Carlos Sainz que llevó a su Williams al tercer lugar de la grilla. El otro rival por el título, Oscar Piastri, le costó encontrar una vuelta buena, aunque partirá en la quinta posición.

Para Lando Norris es la decimosexta pole position en la Fórmula 1, la séptima de la temporada y la tercera consecutiva en el tramo final de la temporada.

Grilla de salida para el GP de Las Vegas

Quiénes son los más ganador en Las Vegas

Será apenas la quinta edición del GP de Las Vegas, esta carrera debutó en el año de 1981 y 1982 y regresó a la categoría en 2023 y se mantendrá en el calendario al menos hasta 2023. Los ganadores de las cuatro ediciones son:

1981 - Alan Jones

1982 - Michele Alboreto

2023 - Max Verstappen

2024 - George Russell

Cómo llegan en el Mundial

Lando Norris llega a la ciudad de los casinos con la mejor “mano” sobre la mesa, ya que tiene 24 puntos de ventaja sobre Oscar Piastri y 49 unidades con respecto a Max Verstappen.

Los dos últimos están obligados a ganar para mantener el Mundial vivo, ya que el triunfo de Norris deja sin opción a Verstappen y en terapia intensiva a Piastri.

A qué hora es el Gran Premio

Será una carrera con temperaturas bastante fría, las cuales estarán por debajo de los 20° centígrados y está pautada para la medianoche de Venezuela (8:00 pm hora local).