Es Sheeran se pronuncia antes del clásico Real Madrid-Barcelona

Ed Sheeran fue elegido por el FC Barcelona y Spotify para protagonizar un momento especial en el clásico, el cantautor lucirá el logo de su último disco, 'Play', en el frontal de la camiseta culé, es por eso que previo al encuentro frente al Real Madrid ha enviado un mensaje de aliento para los jugadores azulgrana.

"Para los jugadores del FC Barcelona, mucha suerte en el Clásico. Gracias por llevar mi camiseta. Con mucho cariño. Espero que ganéis", expresó Ed Sheeran en un vídeo compartido en las redes sociales del Barça.

Ed Sheeran además de ser una gran musico a nivel mundial, es un gran aficionado al fútbol. En medio de la tensión del clásico, el artista publicó que en 1999 tuvo su primera camiseta del Barça y ahora tendrá el lujo de tener la misma camiseta pero con el logo de su nuevo álbum.

"Mi primera camiseta del Barça, la conseguí en la boda de mi primo en 1999. Ahora tengo la mía, la vida es una locura", escribió Ed Sheeran, adjuntando una fotografía de niño y otra actual.

Acuerdo de patrocinio

La colaboración del Barça con Ed Sheeran, ha sido un éxito tras el renovado acuerdo de patrocinio con Spotify.