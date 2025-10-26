FC Barcelona: ¿Quién estará en el banquillo del tras la sanción a Flick?

Suscríbete a nuestros canales

Hansi Flick fue expulsado en la agónica victoria 2-1 contra el Girona por la Jornada 9 de LaLiga. En ese contexto, no estará en el banquillo del Santiago Bernabéu para el Clásico; pero su asistente estará al mando del FC Barcelona en el juego más importante del inicio de temporada.

Marcus Sorg, asistente técnico de Flick, volverá a dirigir al Barca en un escenario de máxima tensión: el Bernabéu en un Clásico picante. La sanción de un partido al entrenador principal obliga al club a confiar nuevamente en su segundo, justo contra el Real Madrid de visitante.

Sorg ya ocupó el banquillo en diciembre de 2024, tras una expulsión de Hansi Flick, pero el recuerdo no es alentador: derrotas ante Leganés y Atlético. Esta vez, el reto es mayor y el contexto más exigente. El Barça necesita liderazgo táctico y temple emocional en Madrid.

Marcus Sorg, el clásico y experimentado entrenador alemán

Marcus Sorg inició su carrera en los banquillos dirigiendo equipos modestos como el TSF Ditzingen y el SC Friburgo, donde trabajó con juveniles y filiales. Su perfil metódico y paciente lo llevó a consolidarse como formador, antes de dar el salto a selecciones en Alemania.

En 2014, se integró al cuerpo técnico de Joachim Löw en la selección absoluta, y más tarde formó tándem con Horst Hrubesch y Hansi Flick. Su experiencia en torneos internacionales y su rol como estratega silencioso lo posicionaron como pieza clave en el staff técnico alemán.

Tras la llegada de Flick al FC Barcelona, Sorg fue incorporado como asistente principal. La conexión entre ambos, forjada en la selección alemana, se trasladó al proyecto culé. Ahora, ante la sanción del técnico titular, Marcus asume el mando en el Clásico más simbólico del año.