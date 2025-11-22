Oswaldo Vizcarrondo habla sobre una de las revelaciones de la Vinotinto: "Es increíble"

Suscríbete a nuestros canales

El director técnico de la Vinotinto Sub-17, Oswaldo Vizcarrondo, se ha deshecho en elogios hacia uno de los jugadores más destacados de la selección en el reciente Mundial de la categoría: Marco Libra.

A pesar de la eliminación temprana de Venezuela en los dieciseisavos de final contra Corea del Norte, el desempeño y el impacto del mediocampista no pasaron desapercibidos para el seleccionador ni para la afición.

Sus palabras resaltan no solo las cualidades técnicas y físicas del joven, sino también su valía humana dentro del grupo, subrayando la importancia de estos aspectos en la formación de un deportista de élite.

"Capacidad atlética de primer nivel"

Oswaldo Vizcarrondo destacó enfáticamente el potencial de Marco Libra y su relevancia en el esquema de la selección:

"Él es increíble. Tiene una gran capacidad atlética, de primer nivel. Lo que nos aportó no solo en el juego, sino en la calidad humana, de verdad que vino a sumar. Después se identificó con el estilo de juego y con el resto de sus compañeros".

Esta declaración es un espaldarazo significativo para el juvenil, ya que lo señala como un jugador que combina el rendimiento físico de élite con una inteligencia táctica y una actitud positiva en el vestuario. En el fútbol formativo, este equilibrio es fundamental.

Sorprendente nivel en la máxima vitrina juvenil

Marco Libra, de 17 años, se convirtió en una de las revelaciones más gratas para los aficionados venezolanos durante la competición. Su habilidad y desequilibrio en el mediocampo fueron clave para el esquema de la Vinotinto, que logró superar la fase de grupos en un torneo de alta exigencia.

El jugador demostró que la experiencia y el fogueo en el fútbol europeo están dando sus frutos. Actualmente, milita en las categorías inferiores del Bologna FC en Italia, donde es considerado uno de los prospectos más interesantes de su categoría.

Su participación en el Mundial no hace más que confirmar su proyección, atrayendo la mirada de la federación y, potencialmente, de la selección absoluta en el futuro.