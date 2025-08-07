Fútbol Internacional

¿Alejandro Marqués dice adiós al Estoril en Portugal?

El delantero venezolano podría abandonar al combinado lusitano en el mercado veraniego

Por Stefano Malavé Macri
Miércoles, 06 de agosto de 2025 a las 10:16 pm
Alejandro Marqués, delantero de Estoril Praia
La pasada temporada del futbolista venezolano Alejandro Marqués con el Estoril Praia ha tenido números positivos, anotando once goles en la Primeira Liga portuguesa y siendo uno de los máximos artilleros del certamen.

Sin embargo, ha contado con pocos minutos, siendo más un jugador revulsivo que titular en el combinado de la región de Lisboa, contando con apenas 1681 minutos en 33 partidos por liga (un promedio de 51 minutos por partido).

Esto ha hecho que el delantero caraqueño muestre inconformidad, por lo que ha solicitado su salida del equipo, aun cuando posee contrato hasta junio de 2026, por lo que se abre la posibilidad de estar en lista de transferibles.

Estoril Praia ha aceptado escuchar ofertas tanto de Portugal como del extranjero, por el venezolano, aunque, de momento, no se ha rumorado algún interés por parte de algún equipo para hacerse con sus servicios.

El valor de mercado de Marqués, de acuerdo con la plataforma especializada en cotización de jugadores Transfermarkt, es de dos millones y medio de euros, siendo un jugador accesible de cara a la presente ventana de transferencias.

Miércoles 06 de Agosto de 2025
