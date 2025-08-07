¿Alejandro Marqués dice adiós al Estoril en Portugal?

La pasada temporada del futbolista venezolano Alejandro Marqués con el Estoril Praia ha tenido números positivos, anotando once goles en la Primeira Liga portuguesa y siendo uno de los máximos artilleros del certamen.
Sin embargo, ha contado con pocos minutos, siendo más un jugador revulsivo que titular en el combinado de la región de Lisboa, contando con apenas 1681 minutos en 33 partidos por liga (un promedio de 51 minutos por partido).
Esto ha hecho que el delantero caraqueño muestre inconformidad, por lo que ha solicitado su salida del equipo, aun cuando posee contrato hasta junio de 2026, por lo que se abre la posibilidad de estar en lista de transferibles.
Estoril Praia ha aceptado escuchar ofertas tanto de Portugal como del extranjero, por el venezolano, aunque, de momento, no se ha rumorado algún interés por parte de algún equipo para hacerse con sus servicios.
El valor de mercado de Marqués, de acuerdo con la plataforma especializada en cotización de jugadores Transfermarkt, es de dos millones y medio de euros, siendo un jugador accesible de cara a la presente ventana de transferencias.