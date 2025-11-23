Alejandro Marqués se reencuentra con el gol en Portugal

Suscríbete a nuestros canales

Alejandro Marqués vivió una noche de contrastes en la Taça de Portugal. A pesar de que su gol no pudo evitar la eliminación del Estoril Praia, el tanto representó un importantísimo reencuentro con el gol, una inyección de confianza que el atacante necesitaba.

El Estoril cayó por 1-2 ante el Famalicão en la Ronda 4 de la copa lusa, poniendo fin a su recorrido en el torneo. Sin embargo, los últimos minutos del encuentro destacaron por la aparición goleadora del criollo.

Impacto inmediato desde el banquillo

Marqués ingresó al campo en el minuto 81 con la misión de revertir un marcador adverso, y su respuesta fue casi inmediata. Apenas cinco minutos después (86'), el delantero logró batir la portería rival. El gol puso fin a una sequía personal que se extendía desde el inicio de la temporada.

Este es el primer gol de Alejandro Marqués en la presente campaña, sumando su octavo partido disputado. La anotación es significativa ya que, aunque la eliminación siempre es dolorosa, el gol ofrece una base de optimismo para lo que resta de la temporada.

Foto Cortesía - Estoril Praia

Mirando a la Vinotinto

La reaparición del criollo es una excelente noticia también para la selección nacional venezolana. El atacante ha formado parte de las últimas convocatorias de la Vinotinto, siendo considerado en los recientes interinatos dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo y Fernando Aristeguieta.

A sus 25 años, necesita consolidar su rendimiento a nivel de clubes para asegurar un puesto permanente en la delantera de la selección, especialmente con la llegada de un nuevo proceso técnico que buscará las mejores opciones ofensivas.

La Taça de Portugal sirvió como el escenario de un punto de inflexión. Ahora, el desafío para Alejandro Marqués es trasladar ese acierto goleador a la liga portuguesa y demostrar la regularidad necesaria para convertirse en una pieza clave en el esquema del Estoril Praia.