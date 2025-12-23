Stephen Curry cerca de quitarle este inédito récord a LeBron James y Kevin Durant

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, continúa reescribiendo los libros de récords de la National Basketball Association (NBA) en su 17ª temporada como profesional. Según los datos estadísticos recopilados en el ecuador de la campaña 2025-26, Curry se encamina actualmente a promediar la tercera mayor cantidad de puntos por partido para un jugador mayor de 35 años en toda la historia de la liga.

A sus 37 años, el "Chef" no solo mantiene su estatus como el mejor tirador de todos los tiempos, sino que está protagonizando una de las temporadas de mayor longevidad competitiva jamás registradas en el deporte profesional.

Un Hito entre Leyendas

El ritmo anotador de Curry en la presente temporada lo sitúa en un olimpo extremadamente selecto. Con un promedio de 28.7 puntos por encuentro, Stephen solo se encuentra por detrás de las marcas históricas establecidas por LeBron James y Kevin Durant, quienes ostentan los dos primeros puestos en producción anotadora tras haber cumplido los 35 años.

Este hito estadístico es un testimonio de la ética de trabajo y la evolución física de Curry, quien ha adaptado su juego para mantener su eficiencia a pesar del paso del tiempo. Su capacidad para liderar la liga en triples convertidos y su gravedad ofensiva siguen siendo el motor que mantiene a los Warriors como un equipo de relevancia nacional.

Factores Clave de su Rendimiento Histórico

Eficiencia en el Tiro: A pesar de la carga física, Curry mantiene porcentajes de acierto cercanos al 41% desde la línea de tres puntos, obligando a las defensas rivales a extenderse más allá de los límites convencionales. Acondicionamiento Físico de Élite: El equipo de rendimiento de los Warriors ha destacado la capacidad de recuperación de Stephen, quien promedia más de 33 minutos por noche sin mostrar signos significativos de fatiga. Liderazgo en la Era del "Space & Pace": En una NBA cada vez más rápida, Curry ha sabido utilizar su inteligencia táctica para encontrar espacios, demostrando que su influencia en el juego trasciende la mera capacidad atlética.

Declaraciones de la Franquicia

"Lo que estamos presenciando con Stephen no es normal", comentó el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. "Muchas veces nos olvidamos de su edad porque sigue jugando con la alegría y la energía de un novato, pero la realidad es que está estableciendo un estándar de excelencia que muy pocos seres humanos han alcanzado en la historia de este deporte".

Por su parte, la gerencia de los Warriors ha utilizado este rendimiento histórico como catalizador para su agresividad en el mercado de traspasos, entendiendo que el nivel de Curry exige rodearlo de las mejores piezas posibles para competir por un quinto anillo.