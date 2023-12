Junior Alvarado piensa ganar con estos ejemplares este jueves en Gulftream Park

El hipódromo de Gulfstream Park tiene este jueves, el inicio de la cuarta semana de acción del Championship Meet, que comenzó el pasado 1 de diciembre y finaliza el 31 de marzo del 2024, con la presencia de la Pegasus World Cup Invitational y Florida Derby (G1) dentro de su programación, la jornada de este jueves tiene nueve competencias planificadas.

El jinete venezolano Junior Alvarado es uno de los que hace vida en el óvalo de Hallandale Beach, ha conseguido cuatro triunfos en las primeras tres semanas de acción y en el génesis de lo que sería el primer mes de competencias, lleva cuatro montas confirmadas hasta los momentos.

Alvarado comenzará con su accionar desde la primera prueba de la tarde, reservada para yeguas de tres y más años, recorrerán una distancia de 1000 metros en grama, el venezolano se monte sobre la hembra Up For It del trainer Michael Matz, la cual según el Morning Line tiene una jugada de 4-1, y parte entre las favoritas.

Luego en la cuarta de la tarde, en una prueba reservada para machos de tres y más años, en una distancia de una milla (1.600 metros), Alvarado se haga caballero sobre Prix De West, el cual parte como uno de los principales favoritos según el Morning Line, paga 2-1 en las apuestas. Luego en la séptima de la jornada, también para ejemplares de tres y más años, en distancia de 1.400 metros, o siete furlongs en arena, Junior se subirá sobre el lomo de American Pure del trainer Jeremiah O’Dwyer.

Por último y para cerrar las montas y la jornada de competencias en Gulfstream Park, el trainer Brian Lynch, le confía el ejemplar Running’Rocket para que lo lleve en la novena de la tarde en la primera fecha de la cuarta semana del Championshit Meet.