¡Polémica! Mira la increíble decisión que toman los comisarios en Aqueduct (+Video)

La tarde de este sábado en el hipódromo de Aqueduct en Nueva se suscitó una polémica a la altura de la novena competencia de la jornada con los comisarios de la pista, donde en una prueba que forma parte de la Nueva York Stallion Series para machos.

En la prueba salió vencedor el ejemplar Antonio of Venice, que tuvo la monta del jinete Manuel Franco, con el entrenamiento de Rudy Rodríguez, y el ejemplar dio un dividendo de $14.60 a ganador. En en el segundo lugar llegó Heavyweight Champs y Rubén Silvera en el sillín y de tercero The Torpedo con el venezolano Javier Castellano.

Durante la curva de los 600 metros finales, Antonio of Venive venía por el carril de adentro y causó un tropiezo con los ejemplares de Castellano (The Torpedo) y Solo’s Fury con José Lezcano, donde choca y uno de los caballos The Torpedo mueve su cuello y lanza a morder al otro cuadrupedo. Luego de evento suscitado, el dosañero del trainer Rodríguez se cruza por el medio de la pista, desde el primer carril hasta la cuarta linea de la pista, para luego rematar y alcanzar a Heavyweight Champs y luego superarlo y obtener la victoria.

Los comisarios de pista de Aqueduct tomaron la decisión de sacar de la pizarra a Brick Ambush con el número 12, que había finalizado segunda en la competencia, y no decidieron ningún cambio por el ganador, el cual habría provocado los incidentes previos en la competencia.