Este 24 de diciembre se correrá la prueba de mayor jugada en el mundo

Dentro del calendario de competencias de Grado 1 que se efectúan en Japón, hay un evento que significa el cierre de temporada, pero a la vez, representa la carrera de caballos que más apuestas recibe en el mundo entero. Se trata del tradicional Arima Kinen (G1), el denominado Grand Prix del hipismo nipón en recorrido de 2.500 metros en grama y con una bolsa por repartir de casi 8.300.000 dólares. El escenario del mismo es el hipódromo de Nakayama.

El Arima Kinen tendrá en esta oportunidad una nómina de dieciséis inscritos. Por un momento, se pensó que Equinox, el mejor caballo del mundo, se despediría de la afición en esta contienda, pero no fue así y los planes para llevarlo a la cría se adelantaron. En todo caso, dentro de la lista de participantes hay purasangres de calidad como el caso de Throught Seven Seas, la yegua de cinco años que viene de figurar cuarta en el Gran Premio Arco de Triunfo (G1) el pasado mes de octubre en Francia, y también es de resaltar a los ganadores de G1 en Japón, Do Deuce, Justin Palace y Sol Oriens.

En la edición correspondiente a 2022 ganada precisamente por Equinox, nada más en esa competencia se apostaron 362.648.694 dólares, toda una increíble marca para una contienda hípica en el planeta. Aunque el Arima Kinen no es comparable con la carrera más importante de ese país como es la Japan Cup (G1), cada año las apuestas son increíbles y fascinan a los millones de aficionados que acuden a las taquillas en el continente asiático y mucho más allá de sus fronteras. A las 2:40 de la mañana (Hora de Venezuela) del 24 de diciembre, será la salida de este evento.