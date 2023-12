¡Más leña al fuego! Esto dice la Comisión de Juegos de Nueva York sobre los comisarios de Aqueduct

La Comisión de Juegos de Nueva York, entidad reguladora de las carreras de caballos, loterías, casinos y demás en ese estado, ha dejado clara su posición al respecto de la decisión de los jueces del hipódromo de Aqueduct, de no distanciar al potro Antonio of Venice, ganador del New York Stallion Series, novena competencia del sábado 16 de diciembre. De acuerdo a lo manifestado por los comisarios, Antonio of Venice no interfirió y en cambio, Brick Ambush, ocupante del segundo lugar, fue responsabilizado de los tropiezos que sufrieron The Big Torpedo y Solo’s Fury.

Drew Mollica, apoderado legal del propietario Dean Reeves, del Reeves Thoroughbred Racing, dueño de Brick Ambush, introdujo un recurso legal ante la Comisión de Juegos y esta le respondió que, “las decisiones de los comisarios no pueden ser apeladas, según lo estipulado por las cortes de Nueva York”. De tal forma que Antonio of Venice, sigue como ganador oficial de esa competencia que tuvo un premio por repartir de $500.000 y 275.000 dólares fueron para el propietario del potro triunfador.

Dean Reeves pudo hablar con los jueces hípicos el día domingo, de acuerdo a lo informado por el medio norteamericano Daily Racing Form, pero, no quedó contento con la explicación que le dieron sobre la descalificación de su ejemplar. Por el momento, sus abogados y los del ejemplar The Big Torpedo, iniciarán las batallas legales que tengan a lugar, y mostrarán de otras formas, su inconformidad con la decisión tomada por los comisarios.

Antonio of Venice fue conducido por Manuel Franco para la cuadra de Rudy Rodríguez y cubrió el recorrido de 1.400 metros en tiempo de 1:24.40. Sin embargo, antes de pasar de primero frente al espejo de llegada, en la última curva hubo un incidente donde estuvo involucrado, él y otros tres ejemplares más: Brick Ambush (segundo), The Big Torpedo (quinto) y Solo’s Fury, (último).