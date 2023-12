Jinete puertorriqueño se titula campeón en este hipódromo de Estados Unidos

El hipódromo de Charles Town cerró su temporada este sábado 16 de diciembre y un jinete latino queda en el primer lugar de la tabla. El profesional de la fusta es el puertorriqueño Arnaldo Bocachica, el mejor entre sus colegas en el meeting que inició el 1 de abril del presente año. Con más de 180 fotos logradas y casi cuatro millones de dólares en producción, Bocachica, ha sido un hombre récord en ese circuito de Virginia y en esta oportunidad no fue la excepción.

Bocachica, que ya se puso en la ruta del descuento hacia los 3.000 triunfos, logró exactamente estos números: 184 primeros, 131 segundos y 88 terceros en 625 actuaciones para un porcentaje de efectividad de 29% y entre los tres primeros lugares, su porcentaje es 64%. Las ganancias acumuladas son de $3.966.689. Todo esto, según los números del portal estadístico Equibase.

Dentro de los eventos selectivos importantes que Bocachica logró este año en Charles Town, están el Sam Huff West Virginia Breeders’ Classic Stakes de $300.000 con Coastal Mission y el Russel Road Stakes de $250.000 sobre el mismo purasangre; el My Sister Pearl Stakes de $75.000 y el West Virginia Roger Breeders’ Classic Distaff Stakes, también de $75.000, ambos con Someday is Today, y el West Virginia Dash For Cash Breeders’ Classic Stakes de 75.000 dólares, con Penguin Power.

En el año 2021, Arnaldo Bocachica estableció un récord bastante curioso e importante y es que, ganó ocho stakes en una sola noche de nueve en los que participó. Desde el año 2018, Bocachica ha comandado a los jinetes y este representa su sexto título de forma consecutiva en ese hipódromo.