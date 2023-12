Javier Castellano consigue doblete y se acerca a esta cifra de triunfos en un año en Estados Unidos

El jockey venezolano Javier Castellano, consiguió dos victorias la tarde de este sábado en el hipódromo de Aqueduct en Nueva York, y se coloco con 142 en el año, para acercarse a los 150 lauros obtenidos en la temporada anual que está por finalizar.

Castellano, logró la primera de las fotografías en la segunda prueba de la tarde con el ejemplar Rocket and Rollen distancia de 1.400 metros en el cual hizo un tiempo de 1:23.35, y dio un dividendo de $8.60 a ganador, el ejemplar es del entrenador Brad Cox y es un producto de Bolt D’Oro en Shine Softly por Aldebaran, el cual tiene cuatro años.

Luego en la octava prueba de la tarde y dentro de la serie de la New York Stallion Series Black Type, conseguiría la victoria en la competencia con un premio de $500.000 para dosañeros, con la yegua My She D Lady del trainer Carlos David, la cual pago $7.50 a ganador luego de recorrer 1.400 metros en 1:25.91.

Con los dos lauros de este sábado, Castellano suma 142 en el año y se coloca a ocho de las 150 en el año, cifra que ha conseguido en Estados Unidos en 22 de sus 25 campañas que ha completado hasta los momentos en los óvalos de Norteamérica, además que se coloca cerca de las 163 que hizo en el 2022, lo cual podría alcanzar o superar lo hecho el año anterior.