Jueces hípicos de Aqueduct suspenden a Junior Alvarado por este motivo

Junior Alvarado, jockey de Brick Ambush, potro de dos años que fue descalificado del New York Stallion Series Stakes, celebrado el pasado sábado 16 de diciembre en el hipódromo de Aqueduct, literalmente es el único que paga los platos rotos por todo lo que ocurrió antes de la entrada de la recta final. Los comisarios de Aqueduct le imponen esta suspensión al criollo y esto ha desatado más polémica de lo que ya se ha generado por la decisión del cuerpo colegiado de declarar ganador a Antonio of Venice con Manuel Franco.

Según el jurado hípico de Aqueduct, Alvarado estará suspendido el 29,30 y 31 de diciembre por “conducción peligrosa” sobre Brick Ambush, responsable del tropiezo que perjudicó a The Big Torpedo (Javier Castellano) y a Solo’s Fury (José Lezcano). El propio Alvarado, en declaraciones al medio estadounidense Daily Racing Form, no entiende en absoluto la decisión: “Hago mi trabajo, es una carrera de 500.000 dólares, me mantengo en mi línea…no choqué a nadie, no le cerré el paso a nadie, me quedé en mi línea. Había tres caballos que iban a un punto, eso no es culpa mía", apunta el barquisimetano.

La decisión de los jueces ha estado mucho más que cuestionada. Tanto allegados a Brick Ambush como a The Big Torpedo (cuarto lugar), apelarán al fallo de los comisarios. Después de la carrera y mientras ocurría el reclamo, Javier Castellano y José Lezcano, cuestionaban a Franco sobre la conducción hecha sobre su ejemplar. Para sorpresa de ellos y de todos, Antonio of Venice, sobre el cual recaía la observación, quedó limpio y Brick Ambush, monta de Alvarado y ocupante del segundo puesto, fue sacado del orden de llegada.