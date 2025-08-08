Marisela "La Dama de Hierro" sufre delicado momento de salud ¿Qué se sabe?

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y compositora mexicoestadounidense Marisela, se encuentra viviendo momentos complicados por su estado de salud. La intérprete del popular éxito “La Dama de Hierro”, ha informado a través de un comunicado que desde julio presenta una fuerte neumonía, la cual no atendió como debía.

Problemas de salud

La artista de 59 años aseveró en el texto que el 17 de julio fue detectada con neumonía recibiendo un tratamiento que debía seguir correctamente. Sin embargo, no lo hizo, por estar realizando compromisos labores en la música, como resultado hoy vive una recaída fuerte.

“Hace dos días presentó una recaída en su estado de salud, que aunque en este momento es estable, las recomendaciones de su equipo médico son guardar absoluto reposo durante su tratamiento", ha escrito afirmando que hoy su estado es estable, pero se encuentra bajo la supervisión de especialistas.

La rubia afirma que el médico le ordenó reposo absoluto para poder recuperarse completamente de la neumonía, que es una infección respiratoria que inflama los sacos de aire de uno o ambos pulmones, causando que se llenen de líquido o pus.

Suspensión de shows

El comunicado notifica a los seguidores de la también actriz, que los espectáculos que tenía pautado en los próximos días en las ciudades de Phoenix y California, Estados Unidos, quedan suspendidos hasta nuevo aviso.

“Agradecemos la compresión de su público, esperemos pronto esté totalmente recuperada para continuar con el Tour Empoderada 2025”, dice en el texto.