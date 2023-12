No vas a creer lo que dice uno de los grandes jinetes de la historia sobre su eventual retiro

Ganador de 287 carreras de Grado I en varios continentes, ganador de 7 pruebas Clásicas en una misma jornada de Royal Ascot en 1996, Tiene siete (7) triunfos en pruebas de la Breeders´Cup y ganador de Clásicos en 16 países. Lanfranco “Frankie” Dettori es para muchos, el mejor jinete de la historia.

Causó revuelo en diciembre de 2022 al anunciar su retiro como jockey activo en 2023, por lo cual fue objeto de varios homenajes y despedidas en los principales circuitos del hipismo mundial a lo largo del año.

No obstante, el entusiasmo mostrado por Dettori en el Royal Ascot de 2023, muestra sus deseos por seguir dejando huella en el deporte que le apasiona, las carreras de caballos.

World Horse Racing compartió un video en su cuenta X. En el cual se aprecia a Dettori aplaudiendo mientras está montado en su cabalgadura.

“Aún tengo el fuego dentro de mí para hacerlo un poquito más”, comentó.

Frankie Dettori también afirmó:

“Hace once meses anuncié mi retiro, pensé que eso me daría el tiempo suficiente para despedirme, pero luego me dirigí a California. Ahora siento también interés por explorar Dubái y Arabia Saudita, me emocionaría visitar esos circuitos, ya que no lo había hecho antes.”

Pase lo que pase en el futuro con el entusiasmo de Dettori, ya se ha visto que sea cual sea la fecha, no será fácil para sus admiradores aceptar su despedida de las pistas de carreras de purasangres. Por sus declaraciones sus objetivos próximos parecen ser Arabia Saudita, Dubái y los hipódromos de California en Estados Unidos.