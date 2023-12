Comisarios de Aqueduct ahora sí supenden a Manuel Franco

El nombre de Manuel Franco no ha dejado de ser noticia desde el sábado pasado. Ese día, montó a un potro de dos años de nombre Antonio of Venice, y su conducción sobre este, ha levantado mucho polvo. Franco impuso a Antonio of Venice en el New York Stallion Series Stakes, novena competencia del hipódromo de Aqueduct.

Franco, de origen puertorriqueño, ahora tendrá que cumplir una suspensión por conducción peligrosa, pero no precisamente por su desempeño sobre Antonio of Venice, sino sobre el ejemplar Rollin in Dough, con el cual ganó la sexta carrera del sábado 9 de diciembre en ese mismo escenario de Aqueduct. Los jueces del recinto hípico ubicado en Ozone Park, determinaron que Franco corrió de manera indebida y es por ello que estará suspendido tres días. Literamente, el boricua comenzará el año inactivo. No podrá montar los días 1,4 y 5 de enero de 2024.

“Manny” Franco, de 29 años de edad, es el actual líder de la estadística en Aqueduct con 32 victorias. Lleva nueve carreras de ventaja sobre Kendrick Carmouche y detrás de este aparece Luis Rivera Jr. con 18 primeros. Los numeritos de Franco se complementan con 28 segundos y 28 terceros, y una producción superior a los 2.3 millones de dólares, con una efectividad de 19% y entre los tres primeros, 51%, de acuerdo a los números suministrados por la New York Racing Association.

Adicionalmente, Franco es el jockey latino con más victorias este año en los circuitos de la NYRA, por encima de su paisano Irad Ortiz Jr., el cual le lleva una diferencia de 65 triunfos. Franco ha logrado 233 primeros y no solo eso, acumula en este 2023 los títulos de los meetings de Aqueduct de invierno, el de primavera y el de Belmont-Aqueduct. Sus ganancias son superiores a los $17 millones.