Victoria 4.000 de Birzer: Un triunfo familiar en Delta Downs tras superar una lesión

Suscríbete a nuestros canales

El jockey Alex Birzer alcanzó un hito monumental en su trayectoria profesional al conseguir la victoria número 4.000 de su carrera. El logro se concretó el pasado viernes por la noche, cuando el ejemplar Big Duck se impuso en la carrera cinco disputada en Delta Downs.

El triunfo de Birzer lo sitúa en un selecto grupo: es el 86.º jockey norteamericano de todos los tiempos que logra alcanzar la marca de las 4.000 victorias.

La Carrera del Hito

Birzer dirigió a Big Duck en un recorrido perfectamente cronometrado en la carrera inaugural de 6 1/2 furlongs. El jockey posicionó al ejemplar en el tercer lugar en los primeros metros de la prueba. Birzer inició el movimiento ganador en la curva, superó al líder Heart Prints en la recta final y se distanció en las etapas finales para asegurar una victoria por 1 1/4 cuerpo.

Big Duck ($4,40) es un caballo castrado de 4 años, criado en Luisiana, hijo de Requite. La preparación del ejemplar recae en la esposa de Birzer, Bonnie Birzer, y compite para el propietario Spooky Business Stable.

Un Logro con Sabor a Superación

La consecución de esta meta representa un gran acto de superación para Birzer. Originario de Council Grove, Kansas, el jockey comenzó a correr en 1992 y ganó la primera carrera de su carrera en River Downs (ahora Belterra Park) en Cincinnati.

Birzer estuvo muy cerca del hito de las 4.000 victorias a fines de junio pasado, pero sufrió una fractura de tobillo en Prairie Meadows. Esta lesión lo dejó fuera de las pistas cuando solo le faltaban dos triunfos para la meta.

El jockey completó el trabajo este viernes en Delta Downs con Big Duck en apenas su octava montura desde que retomó la actividad. Además, consiguió este hito en su tercera apertura oficial desde que la lesión lo marginó en junio.

En total, las 28.509 carreras de Alex Birzer han acumulado ganancias que superan los 73.9 millones de dólares a lo largo de su carrera.

¡Felicitaciones al veterano jockey Alex Birzer por sus 4.000 victorias en Norteamérica!