¡Ojo con la cuadra de Luis Peraza! El entrenador confía en un domingo de triunfos en La Rinconada

Bajo una intensa actividad en la jornada de ajustes de este miércoles 28 de enero, el entrenador Luis Peraza se dejó ver muy activo en la arena del óvalo de Coche. El preparador supervisó minuciosamente cada ejercicio, donde cuido hasta el más mínimo detalle de sus tres presentados para este domingo.

Aunque su flota es reducida, la calidad es innegable: Peraza asoma un alto porcentaje de efectividad, pues sus tres cartas cuentan con argumentos sólidos para cruzar la meta en ganancia.

Entre sus compromisos, el equipo de Meridiano Web puso la lupa sobre un nombre que genera gran expectativa: Kleobule. La yegua, que siempre ha gozado de un concepto altísimo en su cuadra, reaparece tras un prolongado descanso de 378 días.

Trainer desde la misma carrera de la tarde le toca ensillar a la yegua Celestia en recorrido de 1.100 metros. ¿Qué nos puede decir?

-Esta yegua lo hizo muy bien en su última en velocidad y en esta ocasión de no haber velocidad no la vayan a dejar por fuera de sus combinaciones.

Luego en la tercera carrera en yunta con el jinete Hemirxon Medina tiene el compromiso con el ejemplar Mr. Bárbaro.

-Este potro lo estoy esperando, con él tengo muchas esperanzas porque tiene un gran futuro para participar en la triple corona. Cuidado con él ya que le estamos poniendo un mundo para ganar este domingo.

Cierra los presentados con la yegua Kleobule que participa en la quinta válida y regresa luego de 378 días sin correr.

-De parte de Luis Peraza para toda la fanaticada, esta es la autentica línea del 5y6 del domingo en La Rinconada.