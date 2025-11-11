¡Gigante remontada! Carlos Alcaraz se acerca a las semifinales de las ATP Finals

Suscríbete a nuestros canales

El tenista español Carlos Alcaraz demostró su tenacidad y hambre de gloria en las ATP Finals, al conseguir una magistral remontada en un vibrante partido contra el estadounidense Taylor Fritz. Tras ceder el primer set, Alcaraz elevó su nivel "de menos a mucho más" para imponerse con parciales de 6-7 (2), 7-5 y 6-3 en una batalla de 2 horas y 47 minutos.

La doble lucha por el número uno y el título

Este triunfo no solo representa un paso clave en el prestigioso torneo de maestros, sino que también es fundamental en la doble pugna que sostiene Alcaraz en Turín:

Clasificación a las semifinales: Al ganar en tres sets, Alcaraz prácticamente acaricia el pase a las rondas de eliminación directa. Su clasificación matemática e inmediata dependía de una victoria del australiano Alex de Miñaur sobre el italiano Lorenzo Musetti en la jornada nocturna. De no darse ese resultado, el español solo necesitaría vencer a Musetti en la última jornada para asegurar su puesto sin depender de otros resultados. La batalla por el número uno del ranking: El español también se encuentra en una intensa disputa por terminar el año como el número uno del mundo, una posición que podría recuperar si mantiene su racha ganadora en Turín, dependiendo también del desempeño de su rival en el ranking, Jannik Sinner.

Detalles clave del partido

Inicio difícil: El primer set fue una prueba de resistencia. Después de un break mutuo, el parcial se decidió en un tie-break donde Fritz fue superior, ganando la manga. El primer set fue una prueba de resistencia. Después de un break mutuo, el parcial se decidió en un tie-break donde Fritz fue superior, ganando la manga. Alcaraz , frustrado en ese momento, incluso se le escuchó decir "Vete a la mi***" por un fallo en el saque, reflejando la tensión del partido.

El punto de inflexión: El segundo set fue un pulso de servicios. Un juego de saque de Alcaraz de 12 minutos fue crucial, donde salvó dos puntos de quiebre. Tras superarlo, se sintió "reforzado moralmente" y logró el quiebre decisivo para llevarse el set e igualar el encuentro.

Dominio en el tercer set: Con el impulso de la remontada, Alcaraz desplegó su variedad de golpes, consiguiendo un break crucial para el 4-2. El español, ganador de seis Grand Slams, no miró atrás, cerrando el set y un triunfo que le permite soñar con el título que aún le falta en su palmarés.

Tras el encuentro, Alcaraz resumió su esfuerzo: "Estoy muy feliz, he sabido volver y encontrar mi buen tenis. Ha habido un momento en el que estaba muy cansado y no sabía qué tenía que hacer. Solo podía aprovechar las oportunidades que me daban. Ha sido un nivel alto, físicamente; y creo que la gente se ha divertido."