Estados Unidos y el efecto Pochettino se desvanece con una doble fecha para el olvido

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La ilusión que generó la llegada de Mauricio Pochettino al banquillo de la selección de Estados Unidos ha chocado de frente contra una realidad preocupante. Tras la conclusión de la reciente ventana de amistosos internacionales, el balance para el conjunto de las "Barras y las Estrellas" es alarmante: dos derrotas consecutivas, una defensa vulnerable y una falta de gol que enciende todas las preocupaciones de cara a la Copa del Mundo 2026.

​Portugal impone condiciones en Atlanta sin CR7

​En el último compromiso disputado en el Mercedes-Benz Stadium, Estados Unidos cayó 2-0 ante Portugal. Lo más preocupante para la afición local no fue solo el marcador, sino que el equipo europeo no necesitó de su máxima figura, Cristiano Ronaldo, para dominar el encuentro.

​Los goles de Trincão y João Félix fueron suficientes para exponer las carencias tácticas de un equipo estadounidense que todavía no logra asimilar la filosofía de juego del técnico argentino. A pesar de contar con el apoyo de su público, el equipo local se vio superado en velocidad y precisión técnica por una Portugal alternativa.

​Una defensa en cuidados intensivos

​Esta derrota ante el conjunto luso se suma a la estrepitosa caída sufrida hace apenas tres días contra Bélgica, donde USA fue goleado 5-2. En total, el equipo de Pochettino ha concedido 7 goles en apenas 180 minutos, una estadística inaceptable para una selección que aspira a ser protagonista en su propio Mundial.

​ Goles en contra: 7 en dos partidos.

7 en dos partidos. ​ Balance ofensivo: Solo 2 goles anotados (ambos ante Bélgica).

Solo 2 goles anotados (ambos ante Bélgica). ​Rendimiento: 0% de efectividad en puntos en esta doble fecha.

​¿Llegará Estados Unidos con "buena cara" al Mundial?

​La prensa internacional y los analistas especializados comienzan a cuestionar si el tiempo será suficiente para que Pochettino logre armar un bloque sólido. Ser el anfitrión del Mundial conlleva una presión extra, y estas derrotas ante potencias europeas demuestran que la brecha competitiva sigue siendo amplia.