Así es la locura de celebración en Bosnia y Herzegovina por clasificar al Mundial 2026

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La ciudad de Sarajevo, capital, vivió una noche épica tras la clasificación de Bosnia y Herzegovina a su segunda Copa del Mundo de la FIFA, luego de eliminar este martes 31 de marzo a la cuatro veces campeona, Italia, en una dramática definición por penales. El Bilino Polje y sus alrededores se transformaron en un espectáculo visual sin precedentes, donde miles de bengalas iluminaron tanto las gradas como las fachadas de los edificios colindantes.

La victoria (2-1 en la serie tras un empate 1-1 en 120 minutos) desató un festejo nacional que desbordó las calles de la capital con caravanas, fuegos artificiales y una marea humana que celebró el triunfo como un desahogo colectivo histórico para la nación balcánica.

La "Azzurra" no acude al Mundial desde 2014 y no supera una fase de grupos desde 2006. Serán, por tanto, al menos 16 años los que la tetracampeona del mundo no acuda a la gran cita. Los fallos de Pio Esposito y Cristante desde el punto de penalti condenaron la posibilidad de clasificación.

Bosnia, cuya única participación en un Mundial data de 2014, viajará a Estados Unidos, México y Canadá encuadrada en el grupo B del Mundial junto a Canadá, Catar y Suiza.