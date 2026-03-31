Arda Güler y Turquía tendrán su Mundial pero enfrentarán a esta anfitriona

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Gracias a un solitario gol de Kerem Akturkoglu tras una brillante pared con Orkun Kokcu, Turquía impuso su jerarquía y experiencia internacional sobre una combativa Kosovo. Con este triunfo, el combinado otomano se une al Grupo D del Mundial 2026, donde se medirá ante Estados Unidos, Paraguay y Australia, marcando su tercera participación histórica en la máxima cita del fútbol.

Jerarquía otomana ante el ímpetu de Kosovo

El encuentro en Pristina estuvo marcado por el contraste entre la ilusión de una joven selección de Kosovo y el oficio de las figuras turcas. Aunque el conjunto local rozó la gloria con un remate al larguero de Fisnik Asllani y constantes arremetidas de Veldin Hodza, la solvencia del guardameta Cakır y la presencia de Arda Güler y Kenan Yıldız terminaron inclinando la balanza.

La experiencia de los jugadores que militan en la élite europea permitió a Turquía absorber la presión inicial para, poco a poco, adueñarse de los tiempos del partido y silenciar el furor de la hinchada local.

El factor Aktürkoğlu y la mirada puesta en el Grupo D

La sentencia llegó al inicio del segundo tiempo, cuando una combinación de alta factura entre Kerem Akturkoglu y Orkun Kokcu rompió el cerrojo defensivo de Arijanet Muric.

Con la ventaja en el marcador, Turquía supo replegarse y resistir los ataques desesperados de Kosovo, que se quedó a las puertas de su primera clasificación histórica. Ahora, los "Sultanes" se preparan para un desafío de alto nivel en la fase final del Mundial, donde buscarán emular la hazaña de 2002 enfrentando en su grupo a los anfitriones estadounidenses, junto a paraguayos y australianos.

Ficha técnica:

0 - Kosovo: Arijanet Muric; Mergim Vojvoda (Edon Zhegrova, m.71), Lumbardh Dellova, Kreshnik Hajrizi, Albian Hajdari (Fidan Aliti, m.84), Dion Gallapeni; Veldin Hodza (Albion Rahmani, m.91), Elvis Rexhbecaj (Milot Rashica, m.80), Florent Muslija; Fisnik Asllani y Vedat Muriqi.

1 - Turquía: Ugurcan Cakir; Zeki Celik (Mert Muldur, m.89), Ozan Kabak, Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu; Ismail Yuksek, Hakan Calhanoglu (Eren Elmali, m.84); Arda Guler (Salih Ozcan, m.83), Orkun Kokcu, Kenan Yildiz (Denis Gul, m.89); y Kerem Akturkoglu (Baris Alper Yilmaz, m.68).

Goles: 0-1, mm.52: Kerem Akturkoglu.