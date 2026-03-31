Mundial 2026: Bosnia avanza eliminando a Italia y este será su grupo en la Copa del Mundo

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Este martes 31 de marzo la selección de Bosnia y Herzegovina tuvo un reto con su historia reciente y logró acrecentar los unos años grises en el balompié de la selección de Italia, tras imponerse a los italianos en penales (4-1) en el duelo decisivo por el repechaje al Mundial 2026, después de igualar 1-1 en 120 minutos.

Esta victoria no es cualquiera en la historia de este país, por darse ante un combinado que ostenta hasta cuatro ediciones mundiales en sus vitrinas y que seguirá sin saber lo que es regresar a una Copa del Mundo, después de dos ediciones de ausencia.

Los 'Azzurri' venían de ganar a la selección de Irlanda del Norte en la semifinal del repechaje, en un cotejo disputado en Bérgamo y luego del triunfo pudieron rumbo a Zenica, donde se jugaron la final ante Bosnia, que se había ganado el cupo a este compromiso después de imponerse a Gales en tanda de penaltis.

¿A qué grupo del Mundial 2026 ingresó Bosnia y Herzegovina?

La vuelta de la La Nazionale a una Copa del Mundo tendrá que esperar y este martes quedará marcado como uno de los sucesos más seguidos por estas horas. No es para menos con la historia que pesa en esa camiseta a lo largo de décadas en este certamen.

Esta vuelta a la máxima cita mundial -ante los dirigidos por Gennaro Gattuso- llevará a los bosnios a competir en el Grupo B del certamen junto a los combinados de Canadá (anfitrión), Qatar y Suiza.

De entrada, parecería una zona pareja para que puedan avanzar de ronda y llegar a los dieciseisavos de final, a los que acceden los dos mejores de cada grupo (12 grupos) más los ocho mejores terceros.

Bosnia de culminar primera de grupo se mediría contra el mejor tercero de los grupos E,F,G,I y J, mientras que de finalizar en la segunda casilla se enfrentaría contra el segundo del A.