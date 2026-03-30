Juventud y rotación: La apuesta de Vizcarrondo para enfrentar a Uzbekistán

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La selección de Venezuela está lista para su segundo examen en territorio uzbeko. Tras la victoria 4-1 frente a Trinidad y Tobago, el seleccionador nacional, Oswaldo Vizcarrondo, ha decidido implementar rotaciones clave en su esquema titular para medir la profundidad de su plantel.

Seguridad en el arco y una muralla joven

La gran novedad comienza bajo los tres palos con la titularidad de José David Contreras. El guardameta del Barcelona SC de Ecuador recibe la confianza tras un inicio de año destacado, tomando el testigo en esta rotación de arqueros que propone el cuerpo técnico.

En la línea defensiva, Jon Aramburu repite por la banda derecha, consolidándose como el lateral del futuro (y presente) de la selección. La pareja de centrales estará conformada por la solvencia de Nahuel Ferraresi y la sobriedad de Carlos Vivas, mientras que Teo Quintero cerrará el flanco izquierdo, buscando darle salida limpia al equipo.

El equilibrio estará a cargo de Cristian Cásseres Jr. y Telasco Segovia. Esta dupla representa el dinamismo que Vizcarrondo desea imprimirle al equipo: recuperación rápida y transición vertical. Segovia, con su presente en el Inter Miami, será el encargado de conectar con el frente de ataque.

Caras nuevas en el ataque

Donde más sorprende el once inicial es en la línea de volantes ofensivos. David Martínez, la joya del LAFC, estará acompañado por dos de los jugadores con mejor presente en el exterior:

Wikelman Carmona: Recién nombrado jugador de la jornada en la MLS tras su brillante actuación con el CF Montréal.

Gleiker Mendoza: El extremo que hace vida en el fútbol de Ucrania (FC Kryvbas), quien aporta desborde y potencia por las bandas.

En la punta de lanza, la responsabilidad del gol recae en Jesús Ramírez, quien buscará aprovechar los espacios generados por los extremos para certificar que hay relevo en el área vinotinto.