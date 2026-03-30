¡Confirmado! Promesa de la Vinotinto llega a este equipo europeo

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El mercado de fichajes vuelve a poner el foco sobre el talento venezolano. Este martes se confirmó que el Monagas SC y el RB Salzburgo han llegado a un acuerdo definitivo para el traspaso del extremo Yerwin Sulbarán.

La operación, adelantada por el especialista en fichajes Fabrizio Romano, marca un hito para la generación dorada del fútbol nacional.

Detalles de la operación

El conjunto austríaco, conocido por ser una de las mejores canteras y plataformas de exportación del mundo (impulsando carreras como las de Erling Haaland o Sadio Mané), desembolsará una cifra cercana a los dos millones de euros por la ficha del joven de 18 años.

Sulbarán permanecerá en las filas azulgranas hasta el final de la presente etapa y se incorporará a territorio europeo en el próximo mercado de verano.

El contrato acordado vincula al criollo con la institución de Red Bull hasta junio de 2031, un proyecto a largo plazo que demuestra la fe ciega del club en su potencial.

Inicio de 2026 dorado para los juveniles

Con este movimiento, Yerwin Sulbarán se convierte en el primer jugador venezolano de la generación nacida en 2008 que disputó el Mundial Sub-17 de Qatar en dar el salto directo a un club de élite en Europa.

Su vitrina internacional fue precisamente esa Copa del Mundo, donde destacó con dos asistencias clave (ante Inglaterra y Egipto), llamando la atención de los ojeadores internacionales.

Esta exportación subraya la confirmación del gran momento que atraviesan los prospectos de la Vinotinto. En lo que va de año, el talento joven ha logrado ubicarse en ligas de primer nivel, como Keiber Lamadrid al West Ham (cedido con opción de compra) o Marco Morigi al New York Red Bulls (cedido).

Se espera que en las próximas semanas ambos clubes emitan el comunicado oficial, una vez se terminen de formalizar los trámites burocráticos. Tras brillar en la Liga FUTVE y con las categorías inferiores de la selección, Sulbarán se prepara para llevar el estandarte de Monagas al corazón de Europa.