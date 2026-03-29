¿Rumbo a Europa? Mundialista Vinotinto es seguido por estos clubes

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El fútbol venezolano podría estar cerca de exportar a uno de sus talentos más prometedores hacia la élite del "Viejo Continente".

Según información adelantada por el periodista Carlos Tarache, el joven extremo Yerwin Sulbarán ha despertado un fuerte interés en el RB Salzburgo de Austria, club reconocido mundialmente por ser una de las mejores canteras y plataformas para futuras estrellas en Europa.

Sin embargo, el conjunto austríaco no es el único tras los pasos del habilidoso jugador; otros dos clubes europeos también estarían monitorizando de cerca su progresión en el fútbol local.

El adiós al Monagas parece inminente

A sus apenas 18 años, Sulbarán se ha convertido en una pieza fundamental para el Monagas SC. Aunque esta es apenas su primera campaña plenamente consolidado como titular en el primer equipo, su impacto ha sido inmediato.

En lo que va de la actual temporada de la Liga FUTVE, el extremo ya acumula ocho partidos disputados y una asistencia. De concretarse las negociaciones, el atacante estaría disputando sus última temporada en Maturín antes de emprender el viaje transatlántico.

Talento forjado en la selección

El nombre de Yerwin Sulbarán no es nuevo para los scouts internacionales. Su explosión definitiva ocurrió con la Vinotinto Sub-17, categoría donde fue una de las figuras más desequilibrantes tanto en el Campeonato Sudamericano como en el Mundial de la categoría celebrado en Qatar.

Su capacidad para el regate, su velocidad en banda y su visión de juego lo han posicionado como uno de los activos con mayor proyección de la generación de relevo venezolana.

Ahora, con el mercado europeo llamando a su puerta, Sulbarán se perfila para seguir los pasos de otros referentes criollos que han dado el salto temprano para terminar de pulir su potencial en las ligas más competitivas del mundo.