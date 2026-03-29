¡Vizcarrondo vs Cannavaro! La Vinotinto busca cerrar con victoria la fecha FIFA

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La Vinotinto se prepara para bajar el telón de su participación en la FIFA Series 2026. Este lunes 30 de marzo, el combinado nacional dirigido por Oswaldo Vizcarrondo se enfrentará a Uzbekistán en un choque que definirá al líder absoluto del grupo tras una jornada inaugural impecable para ambos conjuntos.

La selección nacional llega con la moral por las nubes luego de su contundente victoria por 4-1 ante Trinidad y Tobago. Aquel encuentro no solo sirvió para sumar tres puntos, sino para empezar con el pie derecho el nuevo ciclo.

Sin embargo, el reto de este lunes será mayor. Enfrente estará la selección uzbeka, comandada por la leyenda italiana Fabio Cannavaro, que también cumplió con los pronósticos al vencer a Gabón por 3-1. Actualmente, Venezuela ocupa la primera posición gracias a su mejor diferencia de goles, pero un traspié ante los asiáticos entregaría el liderato.

¿Cuál será el plan de Vizcarrondo?

Tras haber apostado por un esquema con jugadores debutantes y con poca regularidad en la Absoluta durante el primer compromiso, se espera que Oswaldo Vizcarrondo introduzca piezas habituales en su esquema para asegurar el resultado.

Entre los nombres que podrían saltar al campo desde el arranque destacan, Salomón Rondón, Cristian Cásseres Jr. o Telasco Segovia. Estos tres nombres en específico, ingresaron en la segunda parte ante Trinidad y Tobago, cambiando por completo la dinámica del partido.

El último duelo ante Uzbekistán

Por otro lado, el historial reciente entre ambas naciones dicta una paridad absoluta. El último enfrentamiento data de 2023, en un amistoso que finalizó con empate 1-1.

En aquella ocasión, el lateral derecho de Carabobo FC, Alexander González, fue el encargado de anotar por los criollos, mientras que Jasur Yakhshiboev hizo lo propio para los uzbekos.

Cabe destacar, que el compromiso se disputará en el Estadio Bunyodkor, Taskent, a partir de las 10:00 AM (hora de Venezuela).