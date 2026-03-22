Erlig Haaland sigue sin ver luz en finales

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Este 22 de marzo en Inglaterra se vivió una nueva final, con epicentro en el estadio de Wembley. Los dos protagonistas fueron el Manchester City y el Arsenal, en el marco de la EFL Cup Final 2026 (también conocida como Carabao Cup) y un duelo con mejor desenlace para los dirigidos por Pep Guardiola, aunque con un dato estremecedor para su estrella: Erling Haaland.

El noruego fue titular por el cuadro ciudadano y pintaba como una de las preocupaciones más grandes de las que tenían que cuidarse en el banquillo de Mikel Arteta.

Sin embargo, la victoria del City 2-0 no pasó precisamente por su botas, sino que reposó en un héroe inesperado: Nico O'Reilly. El británico dio la victoria a los suyos en una ráfaga de cuatro minutos (60' y 64').

Ahora bien, los focos que sí buscaron al atacante estuvieron centrados en su sequía en finales con el Manchester City, con una cifra que ya enciende las alarmas en ese apartado.

Erling Haaland y su balance negativo en finales

No se descubre nada si se afirma que el noruego es uno de los delanteros más importantes de la actualidad y que sus cifras son realmente de escándalos.

No obstante, lo bueno que es durante las distintas competencias no se ha podido reflejar en los partidos decisivos, porque en finales con el City registra una sequía total.

No solo en goles, porque tampoco ha podido contribuir con el último pase antes del encuentro de las redes. Son hasta nueve finales en las que no pudo hacer lo que mejor se le da: goles.

Ese repaso tiene en el tintero la final de la Community Shield 2022 ante Liverpool, la Community Shield 2023 ante Arsenal, la Community Shield 2024 ante Manchester United, la Champions League 2023 ante Inter, la Supercopa de Europa 2023 ante Sevilla, la FA Cup 2023 ante Manchester United, la FA Cup 2024 ante Manchester United, la FA Cup 2025 ante Crystal Palace y la reciente final de la Copa de la Liga ante Arsenal.

Eso sí, fuera de ese contexto su respuesta en goles sí ha sido positiva. Por ejemplo, Erling Haaland tiene en esta campaña 30 tantos y siete asistencias en 43 compromisos disputados.