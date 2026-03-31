República Checa, al grupo de México; Turquía, al de Paraguay

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República Checa, ganadora de la repesca ante Dinamarca, completa el grupo A del Mundial 2026, junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur, mientras que Turquía, que se impuso 0-1 a Kosovo, irá al D, con Paraguay, Estados Unidos y Australia, como deparó el sorteo el pasado diciembre.

Bosnia, que superó en la final del ‘play off’ a Italia en los penaltis, queda encuadrado en el grupo B, en el que competirá con Canadá, Catar y Suiza; y Suecia, que derrotó 3-2 a Polonia, jugará en la primera fase del Mundial contra Países Bajos, Japón y Túnez.

La configuración completa de los grupos queda aún pendiente de los resultados de las dos restantes repescas internacionales, con los duelos entre Jamaica y Congo, cuyo ganador jugará en el Mundial ante Portugal, Uzbekistán y Colombia en el grupo K, e Irak frente a Bolivia, cuyo vencedor estará en el cuarteto de Francia, Senegal y Noruega.

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