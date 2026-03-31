La última gran Italia en mundiales y sus tres grandes fracasos

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Este martes 31 de marzo seguirá marcado como un día triste para el fútbol italiano, que sigue sin saber lo que es clasificar a una Copa del Mundo desde hace dos ediciones atrás.

La selección 'azzurra' volvió a caer en un repechaje mundialista y quedó nuevamente a las puertas del gran certamen internacional. La primera y trágica eliminación fue para la edición 2018, cuando Suecia hizo del país futbolero un mar de lágrimas.

Luego, años más tarde, la historia se repitió en la repesca, pero esta vez contra una sorprendente Macedonia del Norte, que hizo algo grande para su nación, pero humillante para un combinado con tanta relevancia en Copas del Mundo.

La última gran Italia en mundiales

Habría que tirar de hemeroteca para encontrar una gran versión de un equipo italiano en el máximo evento del balompié. Justamente, hay que remontarse al 2006, cuando además sumaron su última dorada a su palmarés.

A partir de allí, la debacle ha sido la constante para Italia, que vivió auténticos fracasos en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, en los que ni siquiera pudo dar el salto de la primera fase.

En el repaso se recuerda que en la edición de 2010 no pudo superar a selecciones como Paraguay, Eslovenia y Nueva Zelanda, mientras en 2014 quedaron en el camino en un grupo conformado por Inglaterra, Costa Rica y Uruguay.

A todo esto, sin duda alguna, se sumará el nuevo episodio con Bosnia y Herzegovina, que dejará mucha tela que cortar en los debates futboleros previos al Mundial 2026.