Así era el mundo la última vez que Italia fue a un Mundial (En lo deportivo)

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La Selección de Italia volvió a quedarse fuera de una Copa del mundo al perder en el Repechaje Europeo contra Bosnia. La Azzurra se ha quedado fuera en las últimas citas mundialistas y si queremos ver cuál fue la última cita mundialista a la que asistió debemos retroceder a Brasil 2014.

Desde aquel entonces, el panorama del deporte global ha cambiado de forma radical. Estrellas que hoy son leyendas ni siquiera habían debutado, y dominios que parecían eternos han llegado a su fin. Aquí te refrescamos la memoria con 8 eventos que demuestran cuánto tiempo ha pasado.

1. Messi y Cristiano: El Clásico seguía vivo

Parece una era geológica distinta, pero la última vez que Italia estuvo en un Mundial, Lionel Messi era el capitán del FC Barcelona y Cristiano Ronaldo la figura del Real Madrid. La rivalidad más grande de la historia del fútbol estaba en su punto máximo de ebullición en España, mucho antes de sus aventuras en París, Turín, Arabia o Miami.

2. Yulimar Rojas sin medallas

Hoy es la reina indiscutible del triple salto, pero en 2014, Yulimar Rojas no tenía ninguna medalla olímpica. Para ese entonces, la venezolana apenas comenzaba a despuntar en competencias regionales, lejos de los récords mundiales y el oro de Tokio que hoy ostenta.

3. Un mundo sin Judge ni Ohtani

Es difícil imaginar el béisbol actual sin "El Juez" o "El Unicornio". Sin embargo, cuando Italia jugó su último partido mundialista, Aaron Judge y Shohei Ohtani aún no habían debutado en las Grandes Ligas. El poder del capitán de los Yankees y la dualidad histórica del japonés eran todavía un sueño para los scouts.

4. Stephen Curry no tenía anillos

La dinastía de Golden State Warriors que cambió el baloncesto para siempre no había comenzado. Stephen Curry no tenía ningún anillo de la NBA. Su primer campeonato llegaría un año después, en 2015, iniciando la revolución del triple que hoy domina el tabloncillo.

5. Lewis Hamilton solo tenía un título en F1

Antes de convertirse en el máximo ganador de la historia (empatado con Schumacher), Lewis Hamilton solo lucía un título mundial (2008). El dominio aplastante de Mercedes apenas estaba en sus primeros días; nadie imaginaba que el británico alcanzaría las siete coronas mundiales.

6. El Big Three del tenis seguía intacto

En 2014, no existía el debate sobre el retiro de las leyendas. Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic estaban en plena plenitud física, repartiéndose los Grand Slams y dominando el ranking ATP sin dar tregua a las nuevas generaciones (la famosa Next Gen ni siquiera tenía nombre).

7. Pacquiao y Mayweather no habían peleado

Aunque parezca increíble, en junio de 2014, el combate más esperado de la historia reciente todavía era un "quizás". Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao aún no se habían enfrentado en el ring; esa histórica pelea no ocurriría sino hasta mayo de 2015.

8. Los éxitos de Venezuela que aún no llegaban

El deporte venezolano ha vivido hitos recientes que eran impensables la última vez que vimos a Italia en un Mundial: