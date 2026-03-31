Scaloni duda sobre la presencia de Messi para el Mundial 2026

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Pese a que tiene años lejos del fútbol elite, Lionel Messi se mantiene como el principal referente de la selección nacional de Argentina, que comenzará el venidera Mundial con el peso de ser los actuales campeones del mundo. La despedida del delantero puede tener un final perfecto en Norteamérica, pero su sitio en la convocatoria final se mantiene en incógnita.

La actual figura del Miami Inter arrancará como titular en el partido contra Zambia, una decisión que fue confirmada por Lionel Scaloni en su última rueda de prensa. El técnico de la selección argentina, tricampeona del mundo, explicó que en el encuentro ante Mauritania se habían hecho rotaciones con el fin de “darle posibilidad a otros chicos”.

El dirigente adelantó que el capitán de la albiceleste será parte del once inicial. Además, aprovechó para destacar que el rendimiento de sus jugadores en el último partido no fue el esperado, subrayando que se siente orgulloso de que hayan reconocido que no fue una buena actuación.

¿Messi duda para el Mundial 2026?

Sobre el futuro de Messi en el próximo Mundial, Scaloni dejó claro que si el astro decide participar, será bienvenido y podrá disfrutar de la experiencia, sin presiones. "Sabemos que compite", dijo el entrenador, haciendo referencia al nivel de exigencia que implica jugar en una Copa del Mundo.

Aunque muchos dan por hecho que Messi formará parte de la selección argentina en la próxima cita mundialista, el estratega se mostró tranquilo y sin apresurarse a confirmar nada. La relación con su capitán sigue siendo clave, y la posibilidad de su presencia en 2026 está abierta.