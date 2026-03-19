Lionel Messi invitado especial en el videoclip de reconocida cantante

Suscríbete a nuestros canales

El deportista argentino Lionel Messi es parte del video musical “Dos Amantes”, tema de la cantante y compositora, Tini Stoessel. La artista de 28 años, posteó un adelanto del visual en redes sociales, emocionando al público por verla con el respetado jugador.

Messi en video de Tini

El clip que se estrena la noche de este jueves 19 de marzo cuenta con una lluvia de estrellas, teniendo a la actriz y presentadora, Susana Giménez, Rodrigo Paul y por supuesto al campeón del mundo.

Entre las transiciones del clip aparece Messi con una camisa negra y sosteniendo una bolsa de hielo, una clara referencia de su meme viral.

"Abran, que se derrite el hielo”, dice Leo en el video, que tiene en expectativa al público por verlo con su compatriota, quien comenzó su carrera como actriz a los 10 años con un papel menor en la serie infantil “Patito feo”.

A las nueve de la noche hora de Argentina, está pautado que salga el clip en las plataformas digitales de la artista.

Detalles de la canción

Martina Stoessel, nombre real de Tini, ha revelado en diversas entrevistas que el tema fue compuesto por Andrés Torres y Mauricio Rengifo.

Tiene una letra muy apasionada de cómo el amor más grande puede resistir los prejuicios sociales.

Tini quiso con el videoclip mezclar lo mejor de la música, el deporte de su natal Argentina y la cultural, por lo que sus fanáticos están a la expectativa del estreno esta noche.