MLB: Aaron Judge y Rafael Devers se dicen las cosas a la cara

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Aaron Judge y Rafael Devers son dos de los peloteros con mayor poder en Grandes Ligas. Ambos se enfrentaron en múltiples ocasiones durante los Yankees vs Red Sox; pero ahora, que el dominicano está en Gigantes de San Francisco, le dedico unas palabras tras un batazo.

Devers conectó un doblete al jardín derecho y desafió el potente brazo del capitán de Yankees. El dominicano le reconoció: "Buen trabajo, Papi". Mientras Judge le respondió: "¡Tienes que ser más rápido, la jugada estuvo más cerrada de lo que debía!". Un momento inesperado entre dos viejos conocidos.

Gestos de mucho respeto por dos peloteros que fueron líderes en sus respectivos enfrentamientos en el pasado. Eso sí, ahora con el dominicano en San Francisco, el capitán de Yankees lo barrió en la primera serie de la temporada 2026 de Las Mayores.

Mal comienzo para Gigantes de San Francisco en 2026

Gigantes de San Francisco sufrió la primera barrida de la temporada 2026 a manos de Yankees de Nueva York. El pitcheo de la bahía en líneas generales no estuvo mal, pero si cometió errores puntuales. Ahora bien, la ofensiva del equipo dejó mucho que desear en cada juego.

El manager de Gigantes deberá realizar ajustes estratégicos para revertir esta tendencia negativa durante la próxima semana de competición. Comenzar la campaña oficial con tres derrotas consecutivas genera una presión adicional sobre una plantilla que busca postemporada.

Números de la ofensiva de Gigantes de San Francisco en 2026

Solo van 3 juegos en la temporada para Gigantes de San Francisco, pero la dinámica es negativa en este inicio de campeonato. Se puede revertir, pero todo parte por batear de manera oportuna e impulsar carreras en momentos claves.

Números ofensivos de Gigantes en 2026: