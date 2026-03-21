Mundial de Atletismo bajo techo: Yulimar Rojas termina en el podio de salto triple

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Yulimar Rojas volvió este sábado 21 de marzo al escenario de donde logró su primer título Mundial de Atletismo, la criolla terminó en el segundo lugar de este campeonato bajo techo y sumó también su cuarto podio en la misma cantidad de presentaciones. Recordemos que la nativa del estado Anzoátegui ostenta tres cetros planetarios (2016, 2018 y 2022) en la modalidad indoor.

¿Cómo fue la participación de Yulimar Rojas?

La venezolana sorprendió a todos por ser la primera en comenzar la final de salto triple, algo poco habitual en ella. En este primero de cinco intentos Yulimar Rojas lo falló debido a que pisó la marca de salto.

Para su segundo intento, la venezolana logró ajustar su recorrido de salida y dar un salto válido de 14.54 metros que la mete en la pelea por las medallas. Rojas hizo uso de su tercera oportunidad para mantenerse en carrera pero pisó la línea de foul y que le invalidó el recorrido.

Yulimar Rojas le mete presión a la cubana Layenis Pérez, la venezolana en su cuarto salto logró posicionarse en el segundo lugar con una marca de 14.86 metros y con dos saltos más por realizar.

El quinto salto de la criolla pese a que superó claramente los 15 metros, la marca no fue validad debido a que superó la marca de foul, aunque le queda una última oportunidad para superar los 9 centímetros de diferencia con la cubana.

Rojas en su último saltó aunque logró marcarlo válido, el sexto intento fue insuficiente para mejor la marca de la cubana. Con este resultado la venezolana se queda con la medalla de plata del Campeonato Mundial de Atletismo de bajo techo de Polonia 2026.