Yulimar Rojas buscará llevar a Venezuela de un salto a la gloria en el Mundial de Atletismo Indoor 2026

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela volverá a paralizarse este sábado 21 de marzo con la participación de Yulimar Rojas en el Campeonato Mundial de Atletismo bajo techo de Polonia 2026. La criolla busca retomar su trono en la especialidad de salto triple, luego de su lesión de hace dos años que la alejó de las pistas.

El regreso triunfal de la plusmarquista

Esta competencia marca un hito emocional y físico para Rojas. Tras la dolorosa lesión en el tendón de Aquiles que le impidió participar en los Juegos Olímpicos de París 2024, la atleta ha demostrado una resiliencia inquebrantable.

Desde su exitoso retorno a la alta competencia a finales de 2025, donde sumó un bronce en el mundial al aire libre, Yulimar ha trabajado junto a su entrenador, Iván Pedroso, recuperar la explosividad que la caracteriza y superar la tan ansiado registro de los 16 metros..

El mundo del atletismo y toda Venezuela pondrán verlo a través de las pantallas de Meridiano Televisión ver el vuelo de Yulimar Rojas, quien tiene previsto competir en la final de salto triple a partir de las 2:30 pm en la Arena Toruń, donde buscará su cuarto título mundial bajo techo.

Récords de Yulimar en mundiales

El historial de Rojas en mundiales bajo techo es, sencillamente increíble. Desde su primer oro en Portland 2016 (14.41m), pasando por Birmingham 2018 (14.63m), hasta la estratosférica marca de 15.74 metros lograda en Belgrado 2022, actual récord mundial de la especialidad, la venezolana ha redefinido los límites de lo posible en el triple salto.

La jornada de este sábado en Polonia no solo definirá una medalla, sino la consolidación de Rojas como la máxima referente histórica de la modalidad.