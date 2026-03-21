Tabla de medallas del Mundial de Atletismo Indoor 2026 tras la primera joranda

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El Campeonato Mundial de Atletismo en pista cubierta 2026 se celebra del 20 al 22 de marzo en Kujawy Pomorze, Polonia. La máxima competición internacional que aglomera todos los eventos atléticos, será transmitida de forma exclusiva por Meridiano Televisión y Meridiaono.net.

Este Mundial además tendrá como una de las protagonista en la rama femenina a Yulimar Rojas, ya que el evento marcará el retorno de la venezolana a este escenario planetario, luego de su lesión en 2024 que la dejó fuera casis dos años de las pistas. La nativa del estado Anzoátegui llega con las ansias de retomar su reinado en la especialidad de salto triple y su cuarta corona en este campeonato.

Tabla de medallas