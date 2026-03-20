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Yulimar Rojas saltará en el Mundial de Atletismo Indoor: Día, horario y dónde verlo gratis en Venezuela

El Mundial de Atletismo Indoor 2026 se disputa este fin de semana en Toruń, Polonia. Entérate de los detalles aquí

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Meridiano

Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 11:20 am
Yulimar Rojas saltará en el Mundial de Atletismo Indoor: Día, horario y dónde verlo gratis en Venezuela
Yulimar va por el oro / FOTO: Cortesía
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Por Andrea Matos Viveiros

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El evento que disfrutas por Meridiano Televisión reúne a las principales figuras del atletismo mundial en una competencia de alto nivel bajo techo. Para Venezuela, esta cita tiene un significado especial; contará con la presencia de la reina del salto triple: Yulimar Rojas.

¿Cuándo salta Yulimar Rojas?

El momento más esperado llegará este sábado 21 de marzo a partir de las 2:00 p.m., cuando Yulimar Rojas compita en la final de salto triple, una prueba en la que buscará reafirmar su dominio y conquistar su cuarta corona mundial indoor. La venezolana llega motivada tras superar una lesión y recuperar su mejor forma, asegurando que este es “su momento” para volver a lo más alto del podio.

Meridiano Televisión te ofrece la transmisión de su actuación de forma gratuita por señal abierta. Y si lo prefieres, en HD por Simpleplus, InterGo, NetUnoGo o Aba TV Go.

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Rojas no solo es favorita por su historial, cuenta con tres títulos consecutivos en 2016, 2018 y 2022, sino también por su capacidad de marcar diferencias desde el primer intento.

El salto de Yulimar no será solo una prueba más, sino el gran atractivo de la jornada para todos los venezolanos. Sintoniza Meridiano Televisión este sábado 21 de marzo a partir de las 2:00 p.m.

 

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