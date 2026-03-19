Yulimar Rojas y los representantes venezolanos están listos para el Mundial de Atletismo indoor

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Una nueva cita importante del Atletismo está lista, para llevarse a cabo a partir de este viernes, 20 de marzo y Yulimar Rojas, junto al resto de los atletas venezolanos, ya están listos, para salir a luchar por la anhelada medalla en el Mundial de 2026.

Este evento internacional será en pista cubierta y se efectuará en la ciudad de Toruń, Polonia a partir de mañana hasta el domingo y tú podrás disfrutarlo todas las competencias en vivo a través de las pantallas de Meridiano Televisión, los especialistas en deporte desde las 5:00am (hora venezolana) de mañana.

Yulimar Rojas va por un nuevo oro:

La "Reina del Salto Triple", Yulimar Rojas, tiene la interesante prueba de demostrarle al mundo que está preparada, para llevar la batuta nuevamente, luego de una larga recuperación de su lesión en el tendón de Aquiles, atravesándolo varios eventos en el último año, incluyendo la medalla de bronce que obtuvo en el Mundial de Tokyo 2025.



“Ha sido un duro proceso, pero hoy me siento más fuerte, física y mentalmente. Siento que estoy renacida. Estoy muy feliz de estar aquí, daré lo mejor de mí”, puntualizó Rojas.

¿Qué otros atletas buscarán traer medallas para Venezuela?

Además de Yulimar, hay siete atletas más, algunos de ellos debutantes, que dejarán la piel en la pista con el objetivo de sumar una presea mundial.

Entre ellos se puede destacar a: Glayernis Guerra (100 metros planos), la más joven de los representantes criollos. Además de Ryan López, Bryant Álamo, Kelvis Padrino y Javier Álamo.

