República del Congo vuelve al Mundial y se medirá a la selección de este fenómeno

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En un duelo de alta tensión disputado en el Estadio Akron, la República Democrática del Congo grabó su nombre en la lista de participantes de la Copa del Mundo 2026. Los "Leopardos" superaron la resistencia de una aguerrida Jamaica en el tiempo extra, logrando una clasificación histórica que desató el júbilo de la delegación africana en territorio mexicano.

Dominio congoleño y la muralla de Andre Blake

Desde el pitazo inicial, el conjunto dirigido por Sébastien Desabre tomó las riendas del encuentro. Con un juego punzante por las bandas, Nathanael Mbuku y Meschack Elia desbordaron constantemente a la defensa caribeña; sin embargo, se encontraron con la figura del veterano guardameta Andre Blake.

El arquero jamaicano se convirtió en el héroe momentáneo al detener disparos clave de Cédric Bakambu y Edo Kayembe, forzando un empate sin goles que llevó la definición del penúltimo cupo mundialista a la prórroga tras 90 minutos de asedio africano.

El gol de Tuanzebe y la hoja de ruta en el Grupo K

La paridad se rompió finalmente en el minuto 100. Tras un tiro de esquina y un despeje fallido de la zaga jamaicana, el defensor del Burnley, Axel Tuanzebe, encontró el balón en el área chica para enviarlo al fondo de la red.

Con el marcador a su favor, el Congo resistió hasta el final para confirmar su lugar en el Grupo K, donde debutará el 17 de junio ante la Portugal de Cristiano Ronaldo en Houston. Posteriormente, regresarán a Zapopan para medir fuerzas contra Colombia y cerrarán la fase de grupos en Atlanta frente a Uzbekistán.

Ficha técnica:

1. República Democrática del Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku (Joris Kayembe, m.105), Rector Mbemba; Samuel Moutoussamy (Charles Pickel, m.119), Nathanael Mbuku (Edo Kayembe, m.67), Meschack Elia (Theo Bongonda, m.58), Noé Sadiki (Nagalayel Mukau, m.73); Yoane Wissa (Brian Cipenga, m.91), Cédric Bakambu.

0. Jamaica: Andre Blake; Ethan Pinnock, Ricardo Rey, Joel Latibeaudiere, Ronaldo Webster (Amarii Bell, m.90); Kasey Palmer (Norman Campbell, m.91), Isaac Hayden (Ian Fray, m.83), Leon Bailey; Bailey Cadamarteri (Renaldo Cephas, m.74), Tyreece Campbell (Ephron Mason-Clark, m.74), Bobby de Cordova-Reid (Tyrese Hall, m.83).

Gol: 1-0, m.100: Axel Tuanzebe.