Ailing Herrera: De la canchita a la absoluta

La joven mediocampista de la Vinotinto femenina, Ailing Herrera, compartió sus impresiones tras el partido de ayer, destacando la alegría por el apoyo de la afición y la confianza que le ha brindado el cuerpo técnico para consolidarse en el once titular.

Con una sonrisa que reflejaba la emoción del momento, Herrera expresó su gratitud y compromiso con el equipo.

El apoyo incondicional de la afición

Al ser consultada sobre el ambiente vivido en el estadio, la jugadora no dudó en destacar el fervor de los seguidores:

"Estamos felices por el apoyo de la gente y nada, seguir adelante a lo que se viene y afrontar estos partidos que nos quedan. Feliz, feliz por el apoyo de la gente y nada, seguir adelante."

La evolución de Ailing: El sueño hecho realidad

Una de las preguntas más emotivas giró en torno a su trayectoria, recordando sus inicios en las canchas de Caracas, donde su talento ya deslumbraba, incluso con una camiseta que le quedaba "casi por los tobillos". Herrera reflexionó sobre su crecimiento personal y deportivo, manteniendo la humildad de sus comienzos:

"¿Qué tanto ha cambiado Ailing que ahora está en la vinotinto absoluta siendo titular ya en tres partidos consecutivos? No, bueno, lo mismo. Creo que desde pequeña tuve un sueño y gracias a Dios se está logrando y feliz, feliz por el apoyo."

La confianza del cuerpo técnico y las pilares del equipo

Ailing Herrera es una de las jóvenes promesas que está sumando minutos importantes en la selección mayor, siendo titular en los últimos tres encuentros. Sobre el respaldo del entrenador, quien la aplaudió al sentarse, reveló el mensaje clave que le da el cuerpo técnico:

"No, bueno, lo que es que antes de los partidos me dice, confía en ti, él sabe la edad que tengo, ya me está dando más minutos y es como para agarrar confianza para afrontar los partidos que vienen. Ya he tenido varios partidos y creo que eso genera confianza."

La mediocampista también subrayó la importancia de las figuras consolidadas del equipo, como Deyna Castellanos y Gaby García, para su adaptación y desempeño:

"Deyna, Gaby García, las pilares me generan aún más confianza y bueno, nada, me dicen que juegue como lo sé hacer."

Herrera concluye su declaración con la mirada puesta en los próximos desafíos, reafirmando el compromiso de seguir adelante con la Vinotinto.