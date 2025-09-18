Pendiente: Debutante importado logra un ajuste fenómeno y queda listo para su competencia en el Clásico Victoreado (GIII)

Suscríbete a nuestros canales

Un total de nueve ejemplares nacionales e importados de dos años se encuentran inscritos para participar en la edición 46 del Clásico Victoreado (GIII), a la altura de la novena competencia, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional.

Dicha selectiva forma parte de la programación de la reunión número 36, a disputarse el domingo 21 de septiembre en el hipódromo La Rinconada, pautada para las 4:20 de la tarde y contará con una premiación especial adicional de $100.000.

Entre los competidores se encuentra el dosañero Cibernético (USA) (número 4), con la monta del jockey José Alejandro Rivero y preparado por Fernando Parilli Araujo para el Stud Z.M.

Este potrillo fue uno de los importados que llegó a La Rinconada proveniente de Estados Unidos para debutar en el mencionado clásico, en el principal óvalo venezolano.

Es un producto de Instagrand en Call Me Karen por Dialed In y se perfila como el tercer favorito para Gaceta Hípica.

Este miércoles 21 de septiembre, el dosañero norteamericano trabajó de segunda vuelta y ajustó 42’’4 para 600 metros, en silla, súper cómodo, de acuerdo con la información de la hoja de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

