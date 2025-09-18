Pendiente: Debutante importado logra un ajuste fenómeno y queda listo para su competencia en el Clásico Victoreado (GIII)

Un total de nueve ejemplares nacionales e importados de dos años se encuentran inscritos para participar en la edición 46 del Clásico Victoreado (GIII), a la altura de la novena competencia, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional.
Dicha selectiva forma parte de la programación de la reunión número 36, a disputarse el domingo 21 de septiembre en el hipódromo La Rinconada, pautada para las 4:20 de la tarde y contará con una premiación especial adicional de $100.000.
Entre los competidores se encuentra el dosañero Cibernético (USA) (número 4), con la monta del jockey José Alejandro Rivero y preparado por Fernando Parilli Araujo para el Stud Z.M.
Este potrillo fue uno de los importados que llegó a La Rinconada proveniente de Estados Unidos para debutar en el mencionado clásico, en el principal óvalo venezolano.
Es un producto de Instagrand en Call Me Karen por Dialed In y se perfila como el tercer favorito para Gaceta Hípica.
Ajuste fenómeno: Clásico 5y6 La Rinconada
Este miércoles 21 de septiembre, el dosañero norteamericano trabajó de segunda vuelta y ajustó 42’’4 para 600 metros, en silla, súper cómodo, de acuerdo con la información de la hoja de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).
Favoritos del Clásico: 5y6 La Rinconada
- Star White: Es el potrillo lógico para la selectiva, por lo que buscará extender su racha de victoria, al mismo tiempo es la línea de Gaceta Hípica. Lo monta su jinete habitual Jaime “Pocho” Lugo y se espera que haga una actuación excelente. Anótenlo para sellar en el cuadro.
- Zadkiel: Un caballo que en todas sus carreras ha llegado segundo y para este clásico su jockey Aldry Siso que es la quinta vez que lo monta, comentó en entrevista para este portal digital que buscará conquistar su primera selectiva con este ejemplar que lo aprecia y con un efectivo remate con los 100 metros adicionales dará una excelente actuación. No lo dejen fuera de sus combinaciones.