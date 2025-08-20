La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar hace historia al presentarse con Coldplay

Suscríbete a nuestros canales

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, bajo la batuta de Gustavo Dudamel, vive un acontecimiento único en su historia: presentarse junto a Coldplay durante 10 fechas en el icónico estadio de Wembley, en Londres, a partir del viernes 22 de agosto

Este hito se enmarca como la cumbre de las celebraciones por los 50 años de El Sistema, reafirmando su lugar como una de las orquestas más influyentes del mundo.

Hoy miércoles 20 de agosto arrancaron en Londres los ensayos finales con el maestro Dudamel, preparando una colaboración que marcará un precedente en la historia de la música sinfónica y popular contemporánea.

La Sinfónica Simón Bolívar brillará en Londres

“Es la cumbre de una celebración de estos 50 años, en un escenario tan poderoso como Wembley, abrazado de un grupo como Coldplay que comparte los valores de El Sistema y de la música como herramienta de transformación social”, expresó Gustavo.

Este encuentro musical no solo representa un logro artístico, sino también un compromiso renovado con la visión del maestro José Antonio Abreu. “Pienso mucho en el maestro Abreu, en esa visión y esos valores que han logrado que todo esto sea posible. Es un momento que nos compromete aún más a seguir adelante”, agregó.

Con este paso trascendental, gracias a la colaboración de Mercantil Seguros y Laser Airlines, la Sinfónica Simón Bolívar no solo celebra medio siglo de excelencia, sino que sigue proyectando en el mundo el legado de El Sistema: el poder transformador de la música para construir futuro, identidad y esperanza.