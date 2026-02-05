NFL: ¿Cuánto le cuesta a una ciudad ser sede del Super Bowl?

Suscríbete a nuestros canales

El Super Bowl es uno de los eventos insignia del deporte en los Estados Unidos. Un encuentro lleno de glamour, que año a año intenta superarse. Para la edición del 2025, El Levi's Stadium fue seleccionado, mientras California tiene exigencias élite que le debe cumplir a la NFL.

Cuando una ciudad resulta elegida para el Super Bowl, la liga toma el control de hoteles, movilidad y cajeros automáticos. El acuerdo obliga a ceder el estadio por 54 días sin pagar renta, sumando 30 días previos y 24 posteriores al juego. Así, la sede pierde soberanía sobre el juego grande.

Las exigencias técnicas requieren recintos de 70 mil asientos y calefacción costeada por el gobierno local. Además, la liga demanda tres campos de golf y boliches premium totalmente gratis para sus eventos. El reparto económico es polémico: la liga cobra el 100% de boletos y da solo 5% al equipo local.

Este 8 de febrero sintoniza el Super Bowl LX por Meridiano Televisión en vivo y en exclusiva para Venezuela por señal abierta. También por HD a través de Simpleplus, Inter Go, Netuno Go o Aba TV Go.

Super Bowl LX: El escandaloso costo de la publicidad de medio tiempo

El Super Bowl LX no solo definirá al monarca de la NFL en la temporada 2025. También marcará un hito histórico en las finanzas del entretenimiento global. La cadena NBCUniversal ha reportado una demanda publicitaria que desafía los registros previos de la industria.

Mark Marshall, director de publicidad global de la cadena, reveló que los espacios de 30 segundos alcanzaron un promedio de 8 millones de dólares. No obstante, algunas franjas exclusivas durante el choque entre New England Patriots vs Seattle Seahawks ya rozan los 10 millones.

Este incremento sitúa a la edición 60 del Super Bowl como la más costosa de la historia; incluso superando los números reportados por FOX durante la temporada pasada. El mercado publicitario reacciona con euforia ante el alcance masivo que promete la retransmisión oficial este domingo.

Así se fabrica el balón oficial para Patriots vs Seahawks

Los balones se fabrican iniciando con los cortes de paneles de piel de vaca, donde los expertos deben igualar perfectamente el tono de cada pieza de cuero. Seguidamente recibe doscientas cincuenta puntadas realizadas a mano antes de ser introducido en una caja de vapor para su moldeado final.

Este tratamiento especial permite que el cuero se ablande, facilitando el giro manual del balón para que las costuras queden ocultas en su interior. La producción total alcanza las 228 unidades: 108 Patriots y 108 Seahawks y 12 balones (6 y 6) para cada pateador del equipo.