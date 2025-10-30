¿Hijo de Donald Trump sostiene una relación gay con un bailarín? Esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Barron, el hijo menor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es víctima de un fuerte rumor en redes sociales, de tener una supuesta relación gay con un bailarín de origen argentino, llamado Carlos Strasser. La situación tomó fuerza en TikTok como una broma, que en cuestión de minutos cruzó fronteras.

Rumores en las redes sociales

Son tanto los comentarios en las redes, que uno captó la atención de los medios que decía que en la Casa Blanca están construyendo un salón de baile, elevando más las especulaciones.

El salón de baile existe y medios estadounidenses han informado de la creación, según valuada en más de 250 millones de dólares, que tiene el objetivo de recibir invitados de la familia presidencial en el ala este de la lujosa residencia.

Los rumores de nuevo ponen en blanco de comentarios al jovencito, fruto de la relación del polémico mandatario con la exmodelo Melania Trump. En el 2024 el magnate habló de Barron, aseverando que no conocía si alguna vez había tenido novia o se habría enamorado de alguna chica en la segundaria.

Cita de secreta del joven

Tras el reciente rumor, el medio de entretenimiento Page Six ha realizado un artículo informando que el joven de tan solo 19 años, había ordenado cerrar un piso entero de la Torre Trump en Nueva York, para tener una cita romántica.

“Una fuente nos informa que Barron, el hijo de Donald y Melania Trump, tuvo recientemente una cita en la Torre Trump”, escribieron.

En julio Barron fue ligado con una joven llamada Mari Arena, de 20 años, quienes según comparten aula de clase, estudiando Negocios. Los posibles tortolitos asisten a la reconocida Universidad Stern School of Business, de Nueva York.

La chica es una hermosa influencer que comparte en su perfil de Instagram fotografías de moda, estilo, viajes y belleza.