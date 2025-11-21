Miss Universo 2025: Stephany Abasali ingresa a las 12 finalista

Suscríbete a nuestros canales

Los nervios a flor de piel con la final de Miss Universo 2025 en Tailandia. Tras la ronda de traje de baño el grupo de 30 se ha reducido a solo 12 finalista, entre ellas Miss Venezuela Stephany Abasali.

Un paso más cerca

La modelo ingresa al top con enorme emoción y actitud por seguir en la justa universal por la octava corona universal.

Ahora pasa a la ronda del desfile en traje de gala, el más elegante de la noche, y en el cual no se conoce quién será el diseñador que vista a nuestra delegada.