Farándula

Miss Universo 2025: Stephany Abasali ingresa a las 12 finalista

Por

Elvis González
Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 10:31 pm

Un paso más cerca de la corona se encuentra la belleza criolla de 25 años 

Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

Los nervios a flor de piel con la final de Miss Universo 2025 en Tailandia. Tras la ronda de traje de baño el grupo de 30 se ha reducido a solo 12 finalista, entre ellas Miss Venezuela Stephany Abasali.

Un paso más cerca

La modelo ingresa al top con enorme emoción y actitud por seguir en la justa universal por la octava corona universal.

Ahora pasa a la ronda del desfile en traje de gala, el más elegante de la noche, y en el cual no se conoce quién será el diseñador que vista a nuestra delegada.

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada LVBP entrevista retirados
Jueves 20 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula