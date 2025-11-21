Miss Universo 2025: Stephany Abasali luce sensacional en traje de gala

Suscríbete a nuestros canales

El momento más elegante y fashion ha llegado a Miss Universo 2025 con el desfile en traje de gala. Miss Venezuela Stephany Abasali hace acto de presencia en el escenario con el glamour y clase que la caracteriza.

Brillando en el universo

Con moño alto, maquillaje suave y pequeños accesorios es como la modelo de 25 años se presenta para impactar al jurado calificador y tratar de avanzar a la ronda de top 5.

Abasali lleva un traje repleto de cristales, ajustado al cuerpo en color rojo y detalles en dorado con drogones, que la hacen ver radiante y destacada.